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Doktoru kaçıran sanık ilk kez hakim karşısında - Son Dakika
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Doktoru kaçıran sanık ilk kez hakim karşısında

Samsun'da eşi ameliyat sırasında hayatını kaybeden Gökhan Eriş, kusuru olduğu suçlamasıyla ceza alan doktoru silah zoruyla kaçırdı. Sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Doktoru kaçıran sanık ilk kez hakim karşısında
22.12.2023 - 11:48,
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde, eşi Çiğdem Eriş'in (29) ameliyat sırasında aort damarının kesilmesiyle yaşamını yitirmesine ilişkin yargılandığı davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan genel cerrahi uzmanı Dr. Mustafa Erdem'i (56) silah zoruyla kaçıran ve tutuklu yargılanan Gökhan Eriş (34), ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan Dr. Erdem, "Araca biner binmez, 'Beni tanıdın mı seni öldüreceğim' dedi. 'Ben zaten 7 yıldır bu anı bekliyordum' dedim" ifadelerini kullandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'ndaki ek binasında görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, 19 Eylül'de hastanenin otoparkında aracına bindiğinde, yanına Gökhan Eriş geldi. Araca binen Eriş ile Erdem arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından Eriş, silahını doğrultup, Erdem'den aracı Samsun-Ankara kara yoluna sürmesini istedi. Çevredekilerin ihbarıyla polis, Erdem'e ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobili takip etti. Yolda uygulama noktasını gören şüpheli, Erdem'den otomobili durdurmasını istedi. Silahını da bırakarak araçtan inip kaçan Gökhan Eriş'i, polis ekipleri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Yapılan araştırmada Sinop'ta, Gökhan Eriş'in eşi Çiğdem Eriş'in 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada Dr. Mustafa Erdem'in 2 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu, bunun ise 15 bin TL cezaya çevrildiği tespit edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

'SUÇLARI İŞLESEM BU KADAR RAHAT OLABİLİR MİYDİ?'

Duruşmada savunma yapan sanık Gökhan Eriş, "Ben üzerime atılan suçları işleseydim Mustafa bu kadar rahat olabilir miydi? Araç kullanıp, telefon görüşmesi yaptı. Dükkanın önüne geldi ve korna bastı. Araca iki kişinin yaklaştığını gördüm ve duraklamayıp gitmesi gerektiğini söyledim. Kendimi korumak istediğim için belimdeki silahı çıkardım. Aracı durdurunca aramızda kavga meydana geldi ve silah patladı. Ben kendisinin kafasına silah dayamadım. Üzerime atılı olan suçları işlemedim" dedi.

'3 MİLYON LİRA BORCUNU ÖDERSEM, BENİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ'

Duruşmada konuşan Dr. Mustafa Erdem, "Sanığın bana karşı husumeti var. 7 yıl önceki eşinin ameliyatından dolayı bana husumeti bulunuyor. Ailemin ve eşimin ailesine karşı da daha önceden yaptığı ve yaşattığı olaylar var. Ben kendisi yüzünden Sinop'tan Samsun'a geldim. Araca tesadüfen binmedi. Araca biner binmez, 'Beni tanıdın mı seni öldüreceğim' dedi ve silahı boynuma dayadı. Ben de "Ben zaten 7 yıldır bu anı bekliyordum" dedim. Beni 1 haftadır takip ettiğini de söyledi. Bana tefeciye olan 3 milyon lira borcunu ödersem beni bırakacağını söyledi. Silahın kabzasıyla bana vuruyordu. Ankara yoluna çıktığımızda polisleri fark etti, aracı durdurup kaçtı" diye konuştu.

'SİLAH DAYADIĞINI GÖRDÜM'

Tanık olarak duruşmada dinlenen kuaför Ayhan Olgun (46), "Ön koltukta Dr. Mustafa'nın oturduğunu gördüm. Yan tarafta bir kişinin önce boğazını sıktığını sonra arkadan baktığımda da silah dayadığını gördüm" dedi. Mahkeme, müşteki, sanık ve tanığı dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Mustafa Erdem, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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