Dokunulmazlık Dosyaları Karma Komisyona Sevk Edildi

(TBMM) - TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu dört milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.
TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki tane olmak üzere CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a ait dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon'a sevk edildi.
