Dolandırıcı Savcı Taklidi Yaparak Yakalandı - Son Dakika
Dolandırıcı Savcı Taklidi Yaparak Yakalandı

22.04.2026 09:55
Bursa'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı bir çiftten 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Tahtakale Mahallesinde ikamet eden E.T. (80) ve eşi N.T'yi (59) telefonla arayıp kendisini "savcı" olarak tanıtan şüpheli, çifte "İsimleriniz banka ve kuyumcu soygununa karıştı, evinizde arama yapılacak." dedi.

E.T'yi adliyeye gitmesi için yönlendiren şüpheli, N.T'nin yalnız olduğu sırada eve gitti. N.T, yaklaşık değeri 2 milyon lira olan ziynet eşyalarını poşete koyup şüpheliye verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 24 güvenlik kamerasından yaklaşık 580 saatlik kayıtları inceledi.

Ekipler, takipten kaçmak için kalabalığın yoğun olduğu bölgede yürüyerek bir iş yerine girip üzerini değiştirdiği belirlenen şüphelinin H.B. (40) olduğunu tespit etti.

H.B, Gemlik ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Evde yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

H.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
