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Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! - Son Dakika
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Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!

ANTALYA Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların eskimiş davul derilerini kullanarak sahte eserler üretip milyonlarca lira karşılığında sattığını açıkladı. Dolandırıcılar, davul derisini işleyerek üzerine çeşitli tasvirler yaparak 'Ceylan derisinden İncil' gibi ilanlarla aldatıcı bir şekilde satış yapıyorlar. Bu dolandırıcılık yöntemiyle birçok kişi mağdur olmuş durumda.

24.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:50
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Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 200 liraya satın aldığı eskimiş davul derilerinin üzerine işlem yaptıktan sonra "10 sayfalık ceylan derisinden İncil" ilanıyla 15-20 milyon liraya sattığını söyledi.

"CEYLAN DERİSİNDEN İNCİL" İLANIYLA KANDIRIYORLAR

Dolandırıcılar yeni bir yöntemle tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak gelir elde etmek isteyenleri hedef almaya başladı. Çoğunlukla internette satılan 'Tarihi belge', 'Ceylan derisinden İncil' şeklinde verilen ilanlara aldanıp milyonlarca lira ödeme yapanlar, kısa sürede dolandırıldıklarını anlıyor.

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, yeni dolandırıcılık yöntemine dikkati çekti. Dolandırıcıların özellikle kullanılmış ve eskimiş davul derilerinin peşinde olduğunu belirten Karabayram, keçi ya da kuzu derisinden yapılan, kullanıldıktan sonra atılmak üzere olan derilerin, dolandırıcıların elinde milyonlarca liralık dolandırıcılık aracına dönüştüğünü anlattı.

Davul derisiyle kapladıkları İncilleri tarihi eser diye sattılar

15-20 MİLYONA SATIYORLAR

Karabayram, dolandırıcılığın yöntemini anlatırken: 'Davul derisini alıp sıcak suda bekletiyorlar. Kurutup üzerinde gölgelemeler yapıyorlar. Sonra üzerine 'Meryem Ana' tasviri yapıyorlar. Renkli boyalarla sayfa sayfa üretiyorlar. Bir tabaka deri 200 lira. Bir tabaka deriden 10 sayfa elde ediyorlar. İçerisine de hattattan yazı yazdırıyorlar. Avlarının peşine düşüyor ve 'Ceylan derisinden İncil' diye satıyorlar." dedi.

200 liraya alınan deriye toplamda 1500 lira harcandığını belirten Karabayram, dolandırılmak istenen kişinin gözünün kısa sürede boyandığını belirterek, '15-20 milyon liraya alıcı arıyorlar. Bunun sahteliğini ölçmek isteyen 100 derecelik suya bu eserlerin bir parçasını koyunca boyaların aktığını görecektir. Yüzlerce yıllık eserlerde bu türden bir akma olmaz diye konuştu. Davul derisi ve malzemeleri satan Ali Ahraz, davul derisi satın almak için kendisine çok sayıda gelen olduğunu belirterek, 'Bana gelip 'Davul derisi lazım' diyorlar. 'Ne yapacaksın' diyorum. Resim yapacaklarını söylüyorlar. Resim yapılamadığını söylüyorum. Bu kişilere pek güvenmiyorum hatta vermediğimiz zamanlar da oluyor diye konuştu. Ahraz, vatandaşın derinin hangi hayvana ait olduğunu anlamasının çok zor olduğunu da söyledi.

Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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