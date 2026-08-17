Dolandırıcılar MİT Görevlisi Kimliğiyle Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılar MİT Görevlisi Kimliğiyle Yakalandı

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İstanbul ve Ankara'da MİT görevlisi gibi davranan 3 dolandırıcı tutuklandı, operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi verdikleri, adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla, özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimini vermek suretiyle müşteki/mağdurların adli sorunlarını (cinayet vakasını) çözmek vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın yakalanmaları amacıyla Ankara ile İstanbul'da 4 ayrı adreste operasyon icra edildiği belirtilmişti.

Operasyonlarda söz konusu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılar MİT Görevlisi Kimliğiyle Yakalandı - Son Dakika

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