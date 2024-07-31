Dolandırıcılara inanmayan yaşlı adam, 50 bin lirasını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dolandırıcılara inanmayan yaşlı adam, 50 bin lirasını kurtardı

Dolandırıcılara inanmayan yaşlı adam, 50 bin lirasını kurtardı

Burdur'da yaşayan Mehmet Ali A., telefonla arayan dolandırıcılara inanarak 50 bin liralık birikimini kaybetmekten polis ve arkadaşları sayesinde kurtuldu. Dolandırıcıların kendisine 'Üçkağıtçı senin paraya göz dikiyor' dediğini söyleyen Mehmet Ali A., durumu polise bildiren arkadaşları sayesinde dolandırıcılara para yatırmaktan kurtarıldı.

31.07.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da, Mehmet Ali A. (80), yaklaşık 50 bin liralık birikimini kendisini telefonla arayan dolandırıcılara kaptırmaktan polis ve arkadaşları sayesinde kurtuldu. Mehmet Ali A., dolandırıcının, "Üçkağıtçı senin paraya göz dikiyor" sözlerine inandığını söyledi.

Merkez Köprübaşı'ndaki kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Mehmet Ali A.'yı dün öğleden sonra telefonla arayan kişi, dolandırıcıların parasına göz diktiğini söyleyerek, verecekleri banka hesabına para yatırmasını istedi. Mehmet Ali A., hiçbir bankada hesabı bulunmadığını söyleyince telefondaki kişi, "Paranı alacaklar, paranı bozdur ve gönder" dedi. Paniğe kapılan Mehmet Ali A., Özgür Mahallesi'ndeki evine gitti. Bu sırada kahvehanede oturduğu arkadaşları durumdan şüphelenip önce Mehmet Ali A.'nın evine, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip durumu polise anlattı.

Evdeki bir kısmı dolar olan yaklaşık 50 bin lirayı yanına alan Mehmet Ali A., banka şubesi önünde tedbir alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, Mehmet Ali A.'yı telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu söyleyip, ikna ederek parayı yatırmasını önledi. Mehmet Ali A.'ya, polis, asker veya savcının kendisinden para istemeyeceği, yabancı numaraları açmaması gerektiği de anlatıldı.

Mehmet Ali A. "Telefondaki kişi bana 'Sen 6 aydır takiptesin. Senin bankalarda hesabın var' dedi. 'Benim hiçbir bankada hesabım yok' dedim. 'Tamam üçkağıtçı var, senin paraya göz dikiyor. Sen paranı bozdur, şu hesaba yatır' dedi. 'Bankada polis bekliyor seni, parayı yatıracaksın. Polis o dolandırıcıyı bulacak' dedi. Ben de inandım" dedi.

Kaynak: DHA

Burdur, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara inanmayan yaşlı adam, 50 bin lirasını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:09:47. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara inanmayan yaşlı adam, 50 bin lirasını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement