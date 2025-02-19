Dolandırıcılık İhbarı: Başkan Böcek'in Adı Kullanıldı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adı ve fotoğrafı kullanılarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in adı ve fotoğrafı kullanılarak 0 533 044 37 67 numaralı telefon ile Whatsapp üzerinden para toplama girişimi yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun dolandırıcılık faaliyeti olduğu ve bu konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirir, vatandaşlarımızın bu tür girişimlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.