Kurtarma Dolandırıcılığı: İkinci Darbe Tehlikesi

13.04.2026 10:09
Çevrimiçi dolandırıcılığa maruz kalanlar, geri kazanım dolandırıcılığına karşı dikkatli olmalı. Dolandırıcılar, mağdurları yeni hedefler olarak görüyor ve sahte kimliklerle kurbanlarını yeniden manipüle ediyor. Uzmanlar, peşin ücret talep eden hizmetlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Dolandırıcılık kurbanı olduktan sonra gardınızı düşürmek en kötü hata olabilir. Çevrimiçi dolandırıcılar, para kazanmak için yeni fırsatları kaçırmaz ve bu, zaten mağdur olanları tekrar hedef almak anlamına gelir. Geri kazanım veya geri ödeme dolandırıcılıkları, ikinci darbe olarak adlandırılan yırtıcı taktiklerle işliyor.

Bu dolandırıcılıklar genellikle denenmiş bir kalıbı izler. Dolandırıcılar, mağdur listeleri satın alır veya az önce dolandırdıkları kurbanları hedef alır. Uzman geri kazanım hizmeti sağlayıcıları, tüketici koruma kurumları veya devlet yetkilileri gibi kimlikleri taklit ederler. Davanız hakkında bilgi sahibi olup, peşin ücret karşılığında paranızı geri almayı vaat ederler. 2024 yılında ABD'de 7 binden fazla vaka bildirildi ve dolandırıcılar 102 milyon dolardan fazla kazandı, ancak bu rakamlar buzdağının sadece görünen kısmını temsil ediyor.

Dikkat edilmesi gereken işaretler arasında cesur iddialar, istenmeyen iletişim, ön ödeme talepleri, sosyal mühendislik, kimlik sahtekârlığı, izlenemeyen ödeme yöntemleri ve web posta kullanımı bulunur. Dolandırıcıları uzak tutmak için asla peşin ücret ödemeyin, kimliklerini bağımsız olarak doğrulayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının.

Eğer kurtarma dolandırıcılığı kurbanı olduysanız, olayı yetkili kurumlara bildirin, bankanızla iletişime geçin, hesaplarınızı izleyin ve güvenlik önlemlerinizi artırın. Bu, hem sizin korunmanıza hem de başkalarının aynı tuzağa düşmemesine yardımcı olacaktır.

