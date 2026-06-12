Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Adliyede - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Adliyede

Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Adliyede
12.06.2026 09:42
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Samsun'da, Büyükşehir Belediye Başkanı adını kullanarak dolandırıcılık yapan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp "ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını" söyleyerek vatandaşlardan "yardım" adı altında para talep edildiği belirlenmiş, bu yöntemle 4 kişiden 310 bin lira alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 10 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Halit Doğan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış Can Barış Can:
    bu tür dolandırıcılıkları artık sosyal medya ve internet üzerinden takip etmek çok zor olmuş teknoloji gelişiyor da bu kötü insanlar daha hızlı kullanıyor gibi duruyor iyi ki polisler bunu yakalayabilmiş 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Çınar Mehmet Çınar:
    valla 310 bin lira birkaç kişiden almışlar yani kim bu kadar yazık ya mal mı bu insanlar neyse en azından yakalandılar da bari biraz rahat edebiliriz tabi asıl soru bunlar hapishanede ne kadar kalacak 0 0 Yanıtla
  • Burhan Kayar Burhan Kayar:
    ya artık bu dolandırıcılıklar ne zaman bitecek bu kadar basit nasıl oluyor da insanlar düşüyor buna hemen yakalanması çok iyi olmuş 0 0 Yanıtla
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