Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Gözaltı

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Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan E.Ö'nün, bir grup zanlının, kendilerini telefonda polis-savcı olarak tanıtıp 1 milyon 219 bin 950 lira dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Ankara, İstanbul ve Artvin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda 17 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 21 banka hesap kartı ve flaş bellek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.