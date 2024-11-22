Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan E.Ö'nün, bir grup zanlının, kendilerini telefonda polis-savcı olarak tanıtıp 1 milyon 219 bin 950 lira dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce Ankara, İstanbul ve Artvin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda 17 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 21 banka hesap kartı ve flaş bellek ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?