Dolandırıcılık Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

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Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da araç alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç satışında sahte çek kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.