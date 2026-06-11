Dolandırıcılık Şebekesi: 6 Kişi 1.68 Milyon Lira Kayıp

Erhan Adam:

harita bakınca şey dikkatimi çekti yani 6 şehre yayılmış bir olay bu daha büyük bir organizasyon gibi görünüyo ama bu haberde sadece bir kişi tutuklandığı yazılı öyle mi yoksa başkaları da var mı bilinmez tabi ama bu tür işlerin genelde arkasında daha çok insan vardır bence tabii polisin araştırması ne gösterirse o