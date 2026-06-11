Dolandırıcılık Şebekesi: 6 Kişi 1.68 Milyon Lira Kayıp - Son Dakika
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Dolandırıcılık Şebekesi: 6 Kişi 1.68 Milyon Lira Kayıp

Dolandırıcılık Şebekesi: 6 Kişi 1.68 Milyon Lira Kayıp
11.06.2026 19:39
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Sakarya'da dolandırıcılık suçundan tutuklanan T.A'nın çantasında ruhsatsız silah bulundu.

Sakarya, Ankara, Aydın, Uşak ve Trabzon'da 6 kişinin 1 milyon 680 bin lirasının dolandırılmasına ilişkin suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerce gözaltına alınan T.A'nın (36) çantasında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin, yurt dışı bağlantılı suç örgütünün üyeleriyle faaliyet yürüttüğü ve mayıs ayında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde S.C'nin 700 bin ve İ.K'nin 273 bin, Ankara'da F.S'nin 20 bin, Aydın'da M.G'nin 348 bin, Uşak'ta C.M'nin 314 bin ve Trabzon'da A.G'nin 25 bin lirasının dolandırıldığı olaylara karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Trabzon, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Ankara, Yaşam, Aydın, Uşak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Şebekesi: 6 Kişi 1.68 Milyon Lira Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Adam Erhan Adam:
    harita bakınca şey dikkatimi çekti yani 6 şehre yayılmış bir olay bu daha büyük bir organizasyon gibi görünüyo ama bu haberde sadece bir kişi tutuklandığı yazılı öyle mi yoksa başkaları da var mı bilinmez tabi ama bu tür işlerin genelde arkasında daha çok insan vardır bence tabii polisin araştırması ne gösterirse o 0 0 Yanıtla
  • Atilla Süleyman Hokerek Atilla Süleyman Hokerek:
    bu insanların parasına çok üzüldüm çünkü herkesin zaten geçim derdi var bir de böyle dolandırıcılara yakalanıyorlar umarım yakalanana ceza düzgün verilir 0 0 Yanıtla
  • Fatma Ece Barlas Fatma Ece Barlas:
    bi dakika ruhsatsız silah da mı var yani bu adamın işi dolandırıcılıkla bitmiyormuş demek ki 0 0 Yanıtla
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