Dolandırıcılıkta Nijeryalı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılıkta Nijeryalı Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılıkta Nijeryalı Şüpheli Yakalandı
11.06.2026 12:57
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Honk Kong'daki diş hekimini evlilik vaadiyle dolandıran Nijeryalı şüpheli İstanbul'da yakalandı.

HONG Kong'ta yaşayan diş hekimi Siu P.Y.F'ye kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıtarak evlilik vaadiyle iki yıl içinde 2,5 milyon lira dolandıran şüpheli ve suç ortakları İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Nijerya uyruklu Kingsley O. (43) olduğu belirlendi. Honk konglu diş hekimini yatırım yapacağını söyleyip para isteyerek dolandıran Kingsley O. ve 5 suç ortağı adliyeye sevk edildi.

Hong Kong'ta yaşadığı öğrenilen Siu P.Y.F. 2020 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıtan ve isminin Richard olduğunu söyleyen biriyle tanıştı. Telefonda konuşan ikili arasındaki dostluk kısa sürede ilerledi. Yıllarca sadece telefonda konuşan ikili evlenmeye karar verdi. Bir süre sonra Siu P.Y.F.'yi telefonla arayan şüpheli, İstanbul'a geldiğini ve bir yatırım yapacağını, bu nedenle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yalana inanan Siu P.Y.F. 2020-2022 yılları arasında kendisine gönderilen banka hesaplarına toplam 2,5 milyon dolar gönderdi. Ancak bir süre sonra evlenmeyi beklediği kişiye telefonla ulaşamayan Siu P.Y.F. Honk kong polisine dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

HONG KONK POLİSİ YAKALAYAMAYINCA TÜRK POLİSİNDEN YARDIM İSTEDİ

Honk Kong polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzun süre çalışmasına rağmen bir ilerleme kaydedemedi. Hong Kong polisinden ümidini kesen Siu P.Y.F. bir avukata vekalet vererek bu kez İstanbul Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

AMERİKALI RİCHART OLARAK TANINAN KİŞİNİN ASLINDA NİJERYALI KİNGSLEY OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Honk Konglu diş hekiminin şikayeti üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmada kadının para gönderdiği banka hesaplarını takibe aldı. Yapılan çalışmada paraların gönderildiği hesapların sahibi olan 5 şüpheli gözaltına aldı. Bu kişilerden 4'ü olayı hatırlamadığını söylerken, 1 şüphelinin hesabına gelen parayı ismini Richard olarak bildiği Nijerya'lı bir kişiye verdiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine polis ekipleri kısa sürede kendisini Richard olarak tanıtan Nijerya uyruklu Kingsley O.'yu yakaladı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren Kingsley O. olayla ilgili suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Uluslararası, 3. Sayfa, İstanbul, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılıkta Nijeryalı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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