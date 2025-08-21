Dolmuş, güvenlik kamerası tamir eden işçiye çarptı - Son Dakika
Dolmuş, güvenlik kamerası tamir eden işçiye çarptı

21.08.2025 17:59
Ordu'da dolmuş, güvenlik kamerasını tamir eden işçiye çarptı ve işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORDU'da sokaktaki güvenlik kamerasını tamir eden Emin Elmalı'nın içinde olduğu arıza aracının sepetine, bu sırada yoldan geçen dolmuş çarptı. Elmalı, dolmuşun üstüne düştü. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Özel şirkette teknik eleman olarak çalışan Emin Elmalı, arıza aracının sepetine çıkıp, sokaktaki güvenlik kamerasını tamir etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen 52 J 0160 plakalı dolmuş, arıza aracının sepetine çarptı. Dengesini kaybeden Emin Elmalı, dolmuşun üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla dolmuşun üzerinden indirilen Elmalı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞAŞIRILACAK BİR OLAY'

Olayı gören mahalleli Yaşar Özbay (56), "Hayatta görülmeyecek bir şey. Çok şaşırılacak bir durum. Güvenlik kameralarını kontrol etmek için arıza giderme aracı geldi. Bakım çalışması yapan arkadaş, arıza giderme aracının sepetiyle güvenlik kameralarının olduğu yere çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir dolmuş, arıza aracının sepetine çarptı ve sepetin içindeki kişi dolmuşun üzerine düştü. Olayı gördüğüm için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Ambulans ve itfaiye geldi. Dolmuşun üzerine düşen kişiyi, itfaiyeciler alarak, ambulansa bindirdiler ve hastaneye götürüldü" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: DHA

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
