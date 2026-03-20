Dolmuşta Doğum: Şoför Hayat Kurtardı
Dolmuşta Doğum: Şoför Hayat Kurtardı

20.03.2026 15:51
İzmir Bornova'da dolmuşta doğum yapan kadın, şoförün yardımıyla hastaneye yetiştirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yolculuk yaptığı dolmuşta doğum yapan kadın, dolmuş şoförünce hastaneye götürüldü.

DOLMUŞA BİNDİKTEN SONRA DOĞUM SANCISI TUTTU

Alınan bilgiye göre, dün Bornova Sanayi Caddesi'nde Bornova-Buca dolmuşuna binen hamile kadın bir süre sonra sancılandı. Araçtaki diğer yolcular durumu dolmuş sürücüsü Serkan Çetinyoklav'a iletti.

DOĞUMU DOLMUŞTA YAPTI

Çetinyoklav aracını yakındaki özel bir hastaneye doğru yönlendirdi. Bu sırada kadın araçta doğum yaptı. Hastane girişinde yolcu ve şoförün bildirmesi üzerine sağlık görevlileri araca geldi, bebeğin kordonunu araçta kesti. Anne ve bebek hastaneye alındı.

"AİLEYLE GÖRÜŞMEK İSTERİM"

Serkan Çetinyoklav, gazetecilere hamile kadının dolmuşa tek başına bindiğini söyledi.

Kadının birkaç dakika sonra sancılandığını aktaran Çetinyoklav, "Yanındaki kadın durumu bana söyleyince ben de diğer kadın yolcudan hamile kadına yardım etmesini istedim. Kadın bana 'abi doğum gerçekleşiyor' deyince minibüsteki yolcuları unutup insani görev olarak hastaneye yetiştirmeye karar verdim. Minibüsü hastaneye sürdüm." dedi.

Çetinyoklav, 35 yıllık şoför olduğunu ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Hastaneye varınca hemşirelere 'doğum yapan yolcum var' dedim. O arada doğum arabada gerçekleşti. Hemşireler bebeği sarmalayıp göbek bağını keserek anneyle birlikte servise götürdüler. Kız olduğunu biliyorum. Aileyle görüşmek isterim. 'Hayırlı uğurlu olsun, yolu bahtı açık olsun' demek isterim."

İhtiyaç duyan birine yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Çetinyoklav, bütün şoförlerin aynı şeyi yapacağını sözlerine ekledi.

Minibüsün hastane önüne gelmesi ve sağlık görevlilerinin araçtaki kadın ve bebeğe müdahale etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
