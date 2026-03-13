Domaniç\'te Çatı Yangını Kontrol Altında

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi Emniyet Caddesi'nde İsmail Y'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Domaniç Belediyesi ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Çatıda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.