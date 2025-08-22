Domaniç\'te Hızar Atölyesinde Yangın

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde hızar atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hisar Mahallesi Haymana Caddesi'nde Ahmet Sarı'ya (70) ait hızar atölyesinden sabah saatlerinde yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla, bölgeye Domaniç itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kereste, odun ve çok sayıda ahşap malzemenin bulunduğu atölyedeki alevler kısa sürede büyürken, yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.