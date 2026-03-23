Domaniç\'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde meyve taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç–Tavşanlı kara yolu Küçükköy mevkisinde meydana geldi. H.K.'nın (48) kontrolünü yitirdiği 09 KE 377 plakalı kamyonet, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu konumundaki M.E.A. (18) ile M.A. (25), ambulanslarla Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.