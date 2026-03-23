Kaza, Domaniç–Tavşanlı kara yolu Küçükköy mevkisinde meydana geldi. H.K.'nın (48) kontrolünü yitirdiği 09 KE 377 plakalı kamyonet, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu konumundaki M.E.A. (18) ile M.A. (25), ambulanslarla Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Domaniç'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?