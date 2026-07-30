Domaniç\'te Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Domaniç-İnegöl karayolu 6'nci kilometresinde meydana geldi. A.Y. (40) kullandığı 60 ABU 197 plakalı ve taş yüklü traktörün hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör, dere bulunan şarampole yuvarlandı. Taş yüklü römork ise yolda ters döndü. Kazada traktör sürücüsü A.Y. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.