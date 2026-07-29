Çanakkale Boğazı\'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı, geçiş yapan bir dökme yük gemisinin makine arızası nedeniyle karaya oturması sonucu gemi trafiğine çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı.

NARA DÖNÜŞÜ'NDE MAKİNE ARIZASI YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre olay, Suriye’den Rusya’ya seyir halinde olan 190 metre boyundaki San Marino bayraklı "Pilatus Marine" isimli dökme yük gemisinde meydana geldi. Dev gemi, Çanakkale Boğazı’nın en kritik noktalarından biri olan Nara Dönüşü mevkisinde makine arızası yaşayarak karaya oturdu.

KURTARMA EKİPLERİ VE BALIKADAMLAR BÖLGEDE

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hızla harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kurtarma-19 ve Kurtarma-16 römorkörleri hızla gemiye ulaşmıştır. Balıkadamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Ekiplerin bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.