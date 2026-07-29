Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, takımdaki geleceğine ilişkin belirsizliği koruyan dikkat çekici ifadeler kullandı.

''HİÇBİR FİKRİM YOK, GÖRECEĞİZ''

Aracıyla seyir halindeyken bir minik Manchester United taraftarıyla karşılaşan Altay Bayındır, küçük futbolseverin sorularını yanıtladı. Genç taraftarın "Takımda kalmaya devam edecek misin?" sorusu üzerine milli eldiven, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz, zaman bize her şeyi gösterecek" yanıtını verdi.

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United’ın Altay Bayındır için öncelikli planının, milli kalecinin daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olması. İngiliz devinin kadroya yeni bir yedek kaleci katmayı planladığı ve tecrübeli eldiven Tom Heaton'ı üçüncü kaleci rolünde tutmayı hedeflediği belirtildi.