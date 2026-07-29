Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United forması giyen Altay Bayındır, minik bir taraftara açıklamalarda bulunarak geleceği hakkında konuştu. Milli kaleci, takımda kalıp kalmayacağı şeklindeki soruya "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz'' dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, takımdaki geleceğine ilişkin belirsizliği koruyan dikkat çekici ifadeler kullandı.

''HİÇBİR FİKRİM YOK, GÖRECEĞİZ''

Aracıyla seyir halindeyken bir minik Manchester United taraftarıyla karşılaşan Altay Bayındır, küçük futbolseverin sorularını yanıtladı. Genç taraftarın "Takımda kalmaya devam edecek misin?" sorusu üzerine milli eldiven, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz, zaman bize her şeyi gösterecek" yanıtını verdi. 

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United’ın Altay Bayındır için öncelikli planının, milli kalecinin daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olması. İngiliz devinin kadroya yeni bir yedek kaleci katmayı planladığı ve tecrübeli eldiven Tom Heaton'ı üçüncü kaleci rolünde tutmayı hedeflediği belirtildi. 

Manchester United, Altay Bayındır, Manchester, İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Lindsey Graham’ın cenazesinde Trump ve Vance’dan ilginç görüntüler Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler
Fransa’daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı
Trump’tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın

21:02
Fed, faizi yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı
Fed, faizi yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ilk gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ilk gol geldi
19:34
Galatasaray 15 milyon Euro’yu reddetmişti Şimdi bedavaya gidiyor
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 21:16:47. #7.13#
SON DAKİKA: Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.