Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilyos’taki evinde cansız bedenine ulaşılan MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın sır ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, acı haberle sarsılan jüri üyesi Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu. "Kızıl Sakal" lakaplı ünlü şefin şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı incelemelerini derinleştirirken, Sivrioğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajla yürekleri dağladı.

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan sevilen şef Eren Kaşıkçı’dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul Kilyos’taki evinde ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaşıkçı’nın ani ve zamansız vefatı sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğdu. Ölümü şüpheli görülen ünlü şefin vefatının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

SOMER SİVRİOĞLU VE MEHMET YALÇINKAYA’DAN DUYGU DOLU VEDALAR

Eren Kaşıkçı ile MasterChef ekranlarında uzun süre birlikte çalışan ünlü şefler, acı haberin ardından duygusal paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından Kaşıkçı ile çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Somer Sivrioğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Ah Eren’im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun."

Yarışmanın bir diğer jüri üyesi, sivri diliyle tanınan sevilen şef Mehmet Yalçınkaya da duyduğu derin acıyı şu sözlerle paylaştı:

"'Allah var gam yok' dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim... Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı, ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. ?? Çok üzgünüm, çok..."

YARIŞMA SONRASINDA DA İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİ

Şefler ve Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışmasından bu yana hem profesyonel bir meslektaş hem de güçlü bir bağ sürdürüyordu. Kaşıkçı, yarışma sonrasında da düzenlenen çeşitli gastronomi projeleri ve kültür yolu festivallerinde ustalarıyla sık sık bir araya geliyordu.

"Kızıl Sakal" lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı’nın şüpheli vefatına ilişkin soruşturma sürüyor.

 

Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, MasterChef, Türkiye, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika MasterChef Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Devri dsim nasıl olacak onuda bir izah etse bunlar hangi dine inaniyolar anlamadım he takmayın kafaya zaten rahmetli bundan sonra sizi her yemek yaoarken yukarılardan bir yerden seyreder durur olur biter 3 0 Yanıtla
  • fcmapr@gmail.com [email protected]:
    la sanane dininden bi dine mensjpsan diğerlerine de saygı duymalısın ... 1 1 Yanıtla
  • serdar sallama serdar sallama:
    Devir daim bozulursa hararet yapar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Lindsey Graham’ın cenazesinde Trump ve Vance’dan ilginç görüntüler Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler
Fransa’daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı
Trump’tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ilk gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ilk gol geldi
19:34
Galatasaray 15 milyon Euro’yu reddetmişti Şimdi bedavaya gidiyor
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 21:31:13. #7.13#
SON DAKİKA: Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.