Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan sevilen şef Eren Kaşıkçı’dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul Kilyos’taki evinde ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaşıkçı’nın ani ve zamansız vefatı sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğdu. Ölümü şüpheli görülen ünlü şefin vefatının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

SOMER SİVRİOĞLU VE MEHMET YALÇINKAYA’DAN DUYGU DOLU VEDALAR

Eren Kaşıkçı ile MasterChef ekranlarında uzun süre birlikte çalışan ünlü şefler, acı haberin ardından duygusal paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından Kaşıkçı ile çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Somer Sivrioğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Ah Eren’im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun."

Yarışmanın bir diğer jüri üyesi, sivri diliyle tanınan sevilen şef Mehmet Yalçınkaya da duyduğu derin acıyı şu sözlerle paylaştı:

"'Allah var gam yok' dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim... Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı, ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. ?? Çok üzgünüm, çok..."

YARIŞMA SONRASINDA DA İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİ

Şefler ve Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışmasından bu yana hem profesyonel bir meslektaş hem de güçlü bir bağ sürdürüyordu. Kaşıkçı, yarışma sonrasında da düzenlenen çeşitli gastronomi projeleri ve kültür yolu festivallerinde ustalarıyla sık sık bir araya geliyordu.

"Kızıl Sakal" lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı’nın şüpheli vefatına ilişkin soruşturma sürüyor.