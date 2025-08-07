Domuzlara Yedirilen Kadınların Katilinde İtiraf Şoku

CAPE Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde iki kadının öldürülüp cesetlerinin domuzlara yedirildiğine ilişkin davada, itirafçı olan sanıklardan biri serbest bırakıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ağustos 2024'te Limpopo kırsalındaki bir domuz çiftliğinde iki kadının öldürülmesi ve cesetlerinin domuzlara yedirilmesine ilişkin davada, sanıklardan 19 yaşındaki Rudolf de Wet tanıklık yapmayı kabul etti.

Polokwane Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren de Wet, eski patronu olan 60 yaşındaki çiftlik sahibi Zachariah Johannes Olivier'in iki kadını vurarak öldürdüğünü ve kendisini cesetleri domuz ahırına taşımaya zorladığını öne sürdü.

Ulusal Savcılık Kurumu (NPA) Sözcüsü Mashudu Malabi-Dzhangi, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sanık 204. Madde kapsamında devlet tanığı oldu, bu da kendisine yönelik suçlamaların şimdilik düşürüldüğü anlamına geliyor." dedi.

De Wet duruşma sonrası serbest bırakılırken, savunma için ek süre isteyen Olivier ile 50 yaşındaki Zimbabveli çiftlik işçisi William Musora'nın duruşması ekim ayına ertelendi.

Cesetleri domuz ahırında bulunmuştu

Polokwane şehri kırsalında 17 Ağustos 2024 akşamı meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Maria Makgato ve 34 yaşındaki Lucia Ndlovu isimli iki siyahi kadın ile Mabutho Ncube isimli siyahi erkek, yiyecek artıkları toplamak üzere girdikleri çiftliğin sahibi ve işçileri tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıdan yaralı kurtulan Ncube'nin olayı polise bildirmesinin ardından çiftlikte yapılan aramada, iki kadının cesetleri, kısmen yenmiş halde domuz ahırında bulunmuştu.

Olivier, Wet ve Musora'nın delilleri yok etmek amacıyla cesetleri domuzlara yedirdikleri iddia edilmişti.