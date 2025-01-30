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Dondurucuda Kaplıca Keyfi

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Dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdükten sonra kaplıcada sıcak su keyfi yaşadı aktivistler.

30.01.2025 10:08
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Dondurucu soğukta kaplıca keyfi

Dondurucu havada Van Gölü'ne giren aktivistler, bugün de kaplıcada sıcak suyun keyfini çıkardı

BİTLİS - Van Gölü'ne dikkat çekmek için dondurucu havada suya giren Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bugün de kaplıcada sıcak su keyfi yaşadı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ne dikkat çekmek için ocak ayı boyunca dondurucu havaya rağmen Van Gölü'nde yüzdüler. Bugün de Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan kaplıcalarda 30 derece sıcak suya giren aktivistler, Van Gölü için çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

Saim Gürel isimli dernek üyesi, Van ve Bitlis'te bulunan üyelerle birlikte bir ay boyunca Van Gölü suyuna girdiklerini belirterek, "Yurdun çeşitli illerinden geldik, hep beraber Van Gölü'ne girdik. Bugünde sıcak suya giriyoruz. Umarım Van Gölü için güzel adımlar atılır" dedi.

Kaynak: İHA

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