Döne Kaya'nın Adalet Nöbeti 19. Haftada - Son Dakika
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Döne Kaya'nın Adalet Nöbeti 19. Haftada

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Döne Kaya, depremde ailevi kayıplarının ardından adalet arayışı için 19 haftadır nöbet tutuyor.

20.09.2024 17:40
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(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetinin 19'uncu haftasında eylemini Ulus'ta sürdürdü. Kaya, "Adaletin sağlanmadığı bir yerde Adalet Bakanı dün Ankara'da en büyük adalet sarayının temellerini attı. Bizler saray değil adil bir şekilde yargılamanın yapıldığı mahkemeler istiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Antakya'daki Fuat Koku Sitesi'nde 65 yurttaş yaşamını yitirdi. Döne Kaya, bu enkaza dönen apartmanda annesi Hayriye Kaya'yı, kız kardeşi Fatma Kaya Peksoy'u, eniştesi Mahmut Peksoy'u ve dokuz aylık yeğeni Çınar Peksoy'u kaybetti. Döne Kaya, 19 hafta önce önce başlattığı "Adalet Nöbeti"ne bu kez Ulus'ta devam etti.

Döne Kaya, "Depremlerin üzerinden 592 gün geçti ve adalet hala sağlanmadı. Ben 6 Şubat depremlerinde annemi, kız kardeşimi, abimi ve 9 aylık yeğenimi kaybettim. 19 haftadır adalet nöbeti tutuyorum" diye konuştu.

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temelinin dün atıldığını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Adaletin sağlanmadığı bir yerde Adalet Bakanı dün Ankara'da en büyük adalet sarayının temellerini attı. Bizler saray değil, adil bir şekilde yargılamanın yapıldığı mahkemeler istiyoruz. 53 bin insanın öldüğü davalarda hiçbir kamu görevlisi yargılanmıyor. Kamu görevlileri işlerini doğru yaptıysa neden 53 bin insanımız vefat etti. Eğer bu kamu görevlileri yargılanmazsa bir sonraki depremde yine öleceğiz. Lütfen deprem davalarını takip edin. Kamu görevlilerinin yargılanması için ses çıkarın."

Döne Kaya\'nın Adalet Nöbeti 19. Haftada
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Döne Kaya'nın Adalet Nöbeti 19. Haftada - Son Dakika

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