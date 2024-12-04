Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hastaneye başvuran 32 kişi, yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
İlçede 32 kişi, bulantı ve ishal şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin, İznik Caddesi'nde bir restorandan tavuk döner yediklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Görevlilerce restoranın satışları durdurulurken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.
Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Döner Zehirlenmesi: 32 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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