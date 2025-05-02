Dönmez'in İlçe Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika
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Dönmez'in İlçe Ziyaretleri Sürüyor

Dönmez\'in İlçe Ziyaretleri Sürüyor

Fatih Dönmez, Eskişehir'de ilçe ve kırsal mahalleleri ziyaret ederek projeleri inceledi.

02.05.2025 12:38
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kent genelindeki ilçe ve kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dönmez sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında İnönü ilçesine giden Dönmez, burada hizmete sunulan Anıt Park ve Çocuk Sokağı projelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sivrihisar ilçesini de ziyaret eden Dönmez, esnafla bir araya gelerek, bölgeye yönelik mevcut ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

Açıklamada ziyaretlerdeki görüşlerine yer verilen Dönmez, her ilçenin kendine özgü bir yapısı, potansiyeli ve önceliği bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bizler de bu farklılıkları gözeterek, her bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, Ankara'daki çalışmalarımıza sahadan aldığımız bilgilerle yön veriyoruz. Hemşehrilerimizle yüz yüze olmak, yerinde görmek ve dinlemek mutluluk veriyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Dönmez, Yapay Zeka, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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