Dönmez, Sevinç Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının 4 ayda tamamlandığını duyurdu - Son Dakika
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Dönmez, Sevinç Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının 4 ayda tamamlandığını duyurdu

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Dönmez, Sevinç Mahallesi\'nde doğal gaz çalışmalarının 4 ayda tamamlandığını duyurdu
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Odunpazarı'na bağlı Sevinç Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının 4 ayda tamamlandığını ve yaklaşık 380 abonenin alındığını söyledi. Dönmez, 15 kilometreye ulaşan şebekeyle mahallenin bu kış doğal gazla ısınacağını belirtti.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Sevinç Mahallesi'nde evine doğal gaz verilen aileye ziyarette bulundu.

Sevinç Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen Halkla Buluşma programında konuşan Dönmez, mahalle sakinlerinin mutlu anlarında onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin bakanlık yaptığı dönemden beri kendisinden doğal gaz talebinde bulunduğunu anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Biz de dedik ki 'Allah güç kuvvet verirse inşallah eksikleri de tamamlamayı bize nasip eder. Hep birlikte geliriz, hizmetin açılışını yaparız.' Rabbime hamd ediyorum bizi size karşı mahcup etmedi. Bu talep sadece bana değil, ilin milletvekillerinin tamamına geldi. AK Parti il ve ilçe başkanlarımız, doğal gaz dağıtım şirketinin yetkililerine de geldi. Bakanımız buraya geldiğinde bizim özellikle üzerinde durduğumuz 'Sevinç olmazsa olmazımız. Muhakkak buraya da doğal gaz götürmemiz lazım' dediğimiz yerlerden birisiydi. Sizlerin duası bizlerin gayretiyle de işe başladıktan 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğal gazı ayağınıza getirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun."

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol keşiflerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Dönmez, doğal gazın verimli ve tasarruflu kullanılması için mahalle sakinlerine çağrıda bulundu.

Dönmez, mahalleye ulaşan doğal gaz için şebeke uzunluğunun 15 kilometreyi bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"4 aylık kısa süre içerisinde şebekeyi tamamladık. Yaklaşık 380 abone alındı. Bu kış mahallemizin tamamı artık doğal gazla ısınır hale gelecek. Konforla tanışmış olacak. O gün muhtarımız ve vatandaşlarımız şunu demişti. 'Eğer mahallemize doğal gazı getirirseniz gençlerimizi biz burada daha rahat tutacağız.' Biz sözümüzü tuttuk. Bundan sonra sıra sizde."

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ise mahallenin uzun süredir beklediği doğal gaz hizmetine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Mahalle Muhtarı Neşet Karaaslan da doğal gazın mahalleye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dönmez ve Bandırma daha sonra merkezin önünde vatandaşlara hayır lokması dağıttı.

Dönmez daha sonra mahallede doğal gazın ulaştığı evi ziyaret etti.

Aile fertleri tarafından karşılanan Dönmez, doğal gazın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ev sahibi ve yakınlarıyla sohbet eden Dönmez, doğal gazın ulaştığı ocağı aile bireyleriyle yaktı.

Kaynak: AA
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