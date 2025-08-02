Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kontrolden çıkan çekicinin çarptığı aydınlatma direği devrildi.
Numune Evler Mahallesi'nde B.A. idaresindeki 31 R 5405 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu cadde trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla caddedeki trafik akışı normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Çekici Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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