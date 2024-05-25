Dörtyol\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", " Filistin'de zulme dur de" ve "Stop Israel" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.