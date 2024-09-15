Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
Çaylı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melek Erdem'in (4) cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Yeşilköy Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze namazına Erdem'in babası Hasan Erdem ve yakınları katıldı.
Kazada yaralanan anne Rabia Erdem (24) ve kızı Ayşe'nin (2) Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Hüseyin K'nin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı tır, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 9 aylık hamile Rabia Erdem ile kızları Melek ve Ayşe'ye çarpmıştı.
Melek Erdem'in yaşamını yitirdiği kazada kızı Ayşe ile yaralanan anne karnındaki bebeği kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Kaza: Melek'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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