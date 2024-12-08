Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeniyurt Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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