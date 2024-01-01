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Dörtyol'da Şehitler ve Gazze İçin Dua Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Dörtyol'da Şehitler ve Gazze İçin Dua Programı Düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gençlik merkezlerinin düzenlediği programda, sabah namazı öncesinde şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Program sonrasında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Dörtyol\'da Şehitler ve Gazze İçin Dua Programı Düzenlendi
01.01.2024 - 11:33,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah namazı öncesinde, şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerince, Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde "Gençler sabah namazında buluşuyor" sloganıyla program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Sabah namazının kılınması sonrasında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kaynak: AA
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