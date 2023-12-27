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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle "Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Sanayi Mahallesi'nde bir araya geldi.
Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, Atatürk Parkı'na yürüdü.
Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen duayla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Teröre Lanet Yürüyüşü: 12 Asker Şehit Oldu - Son Dakika