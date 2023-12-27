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Dörtyol'da Teröre Lanet Yürüyüşü: 12 Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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Dörtyol'da Teröre Lanet Yürüyüşü: 12 Asker Şehit Oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelerek yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında şehitler için sloganlar atıldı ve Atatürk Parkı'na kadar devam edildi. Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Dörtyol\'da Teröre Lanet Yürüyüşü: 12 Asker Şehit Oldu
27.12.2023 - 20:52,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle "Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Sanayi Mahallesi'nde bir araya geldi.

Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, Atatürk Parkı'na yürüdü.

Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen duayla sona erdi.

Kaynak: AA
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