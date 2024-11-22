Dörtyol\'da Tır Otomobile Çarptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın seyir halindeki otomobile çarpması sonucu iki araçta hasar oluştu.
A.Ö. idaresindeki akaryakıt yüklü 31 AIK 294 plakalı tır, Mustafa Kemal Duduoğlu Bulvarı'nda aynı güzergahta seyir halindeki Ö.S'nin kullandığı 33 ACK 274 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı.
Kaza nedeniyle iki araçta hasar oluştu.
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