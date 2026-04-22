Dörtyol'da Trafik Kazası: 17 Koyun Telef Oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, 3 koyun da yaralandı.

E.B. idaresindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil, Karakese Mahallesi'nde tünelde koyun sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.