Doruk Madencilik İşçileri Anlaşmaya Vardı; Açlık Grevi Sona Erdi.

(ANKARA)- Doruk Madencilik işçilerinin tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da sürdürdüğü eylem, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından anlaşmayla sonuçlandı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, "Biz 150 işçiyiz ama 86 milyonun yanımızda olduğunu gördük" dedi.

Doruk Madencilik işçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda sürdürdükleri açlık grevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı garantörlüğünde uzlaşma sağlanmasıyla sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sendika avukatı Mert Batur ve maden işçileri katıldı.

Anlaşmanın ardından Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. İşçileri desteklemek ve uğurlamak için alanda bulunanlar arasında açlık grevine de destek veren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, TİP Sözcüsü Serra Kadıgil, TİP milletvekili Ahmet Şık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş,, CHP milletvekilleri Aysu Bankoğlu, Ümit Özlale, Jale Nur Süllü, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP 27. dönem milletvekili Yıldırım Kaya ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Melih Güner yer aldı.

Kutlamalar sırasında Başaran Aksu ve Erkan Baş, madenciler tarafından omuzlara alınarak havaya atıldı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada sürecin geniş bir toplumsal destekle yürütüldüğünü belirterek, "Biz 150 işçiyiz ama 86 milyonun yanımızda olduğunu gördük. İşçisi de olabilir, vekili de olabilir, köydeki çoban da olabilir; herkesin yüreğinin burada olduğunu gördük" dedi. Çakır, işçilerin taleplerine ilişkin ise, "Biz alın terimizi istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Ama hiçbir zaman sadaka istemedik. Kimseden fazlasını istemedik, sadece emeğimizin karşılığını istedik" ifadelerini kullandı.

"Bu daha başlangıç, mücadeleye devam"

Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da direnişin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj taşıdığını vurgulayarak, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Direnen işçiler genellikle yenilir ama bu kez kazandı. Bu kazanım, halkın dayanışmasıyla mümkün oldu" dedi. Aksu, tüm emekçileri 1 Mayıs'ta meydanlara, imkanı olanları da Taksim Meydanı'na çağırdı.

"Yurttaşlıktan kovulmuş durumdayız"

Aksu, konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısında bulundu. Aksu, "Elbette Ekrem İmamoğlu'na da özgürlük, Selahattin Demirtaş'a da özgürlük. Elbette. Ama bu toplumun yüzde doksanı; market işçisi, temizlik işçisi, maden işçisi, çiftçisi, köylüsü… Yani seçmen olan, asla vekil olamıyor. Asla belediye başkanı olamıyor. Asla belediye meclis üyesi olamıyor. Asla muhtar bile olamıyor. Kendi sendikasına başkan bile olamıyor. Dolayısıyla esas olarak Türkiye halkına özgürlük istemesi lazım, özgürlük diyenlerin. Esir alınmış durumdayız. Hakkımız yok. Yurttaşlıktan kovulmuş durumdayız" dedi. Aksu ayrıca Gaziantep'te tutuklanan sendikacı Mehmet Türkmen'in, Akbelen'deki eylemler kapsamında tutuklanan Esra Işık'ın, tutsak gazetecilerin ve Soma davası avukatları TİP Milletvekili Can Atalay ile Selçuk Kozaağaçlı'nın da serbest bırakılmasını talep etti.

"Tüm talepler kabul edildi"

Sendika avukatı Mert Batur ise işçilerin taleplerinin eksiksiz kabul edildiğini belirterek, "Doruk Madencilik işçilerinin bütün talepleri kabul edilmiştir. Bugüne kadar ödenmeyen ücretler ödenecek, tazminatlar kazanılmıştır, zorunlu ücretsiz izin uygulaması sona ermiştir" diye konuştu. Batur, ayrıca alacakların belirli bir takvim çerçevesinde ödeneceğini ve sürecin ilgili bakanlıkların garantörlüğünde yürütüleceğini aktardı.

Batur, dokuz gündür süren açlık grevinin sona erdiğini duyuruldu.