Doruk Madencilik işçilerinin direnişi büyüyor: Açlık grevinin 8. gününde Bakanlığa yürüyecekler

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’in gasp ettiği ücret ve tazminatlar için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen maden işçileri, direnişlerinin 15’inci gününde Kurtuluş Parkı’nda nöbeti sürdürüyor. Açlık grevinin 8’inci gününde, bugün halkın yolculamasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyecekler.

Direniş büyürken dayanışma da genişledi. DİSK'e bağlı sendikalar, tazminat ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle Kurtuluş Parkı'nda açlık grevinin 7. gününde olan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Birleşik Metal-İş, Basın-İş, Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası, Sine-Sen, Sosyal-İş, TÜMKA-İŞ, Güvenlik-Sen, DEV-YAPI-İŞ, Limter-İş ve TÖB-DER temsilcilerinin ziyareti, parkta süren nöbeti kitleselleştirdi.

DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, 'Bu mücadeleyi sahiplenmek, büyütmek ve yalnız bırakmamaktır. Doruk Madencilik işçileri kazanırsa, bu tüm emekçilerin kazanımı olacaktır. Kaybederlerse, bedelini tüm işçi sınıfı ödeyecektir' dedi. Şirketin 'ortalama 3 aydır maaş ödenmediği' beyanının gerçeği yansıtmadığını, bazı işçilerin 5-6 ay ücret almadan çalıştırıldığını belirtti.

Bağımsız Maden İş avukatı Mert Batur, işçilerin haklarını almak için ayağa kalktığında girişimlerin bastırıldığını, alacakların bir kısmının yatırıldığının söylendiğini ancak bunun toplam alacağın ellide biri olduğunu ifade etti. 'İşverene güvenceyi kim veriyorsa, bugün yaşananlardan o makamlar sorumludur' dedi.

Gençlerbirliği taraftarları da destek mesajı gönderdi. Maç öncesinde 'Maden işçisi yalnız değildir' sloganı atan taraftarlar, maç sonrası Kurtuluş Parkı'ndaki işçilere ziyarete gideceklerini duyurdu.