Döşemealtı Belediyesi'nde İhalede Usulsüzlük İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Döşemealtı Belediyesi'nde İhalede Usulsüzlük İddiası

Döşemealtı Belediyesi\'nde İhalede Usulsüzlük İddiası
14.03.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döşemealtı Belediyesi'nde usulsüzlük ve sahtecilik iddialarıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik ihalelerde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Döşemealtı Belediyesi'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve resmi belgede sahtecilik gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye işlemleri incelenirken, kamunun 125 milyon lirayı aşan zararının oluştuğu tespit edildi. Soruşturma doğrultusunda eski Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç ile birlikte 2 eski belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapılırken, Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cezaevinde bulunan 1 kişinin ise ifadesinin pazartesi günü alınacağı öğrenildi. Savcılık sorgularının ardından 13 şüpheli salıverildi. 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik tarafından eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Ali Altun tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döşemealtı Belediyesi'nde İhalede Usulsüzlük İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yangından akılalmaz vahşet çıktı Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler Yangından akılalmaz vahşet çıktı! Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:42:39. #7.13#
SON DAKİKA: Döşemealtı Belediyesi'nde İhalede Usulsüzlük İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.