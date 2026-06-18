Döşemealtı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklandı - Son Dakika
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Döşemealtı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklandı

Döşemealtı\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklandı
18.06.2026 13:17
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 34 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin şüpheliler M.G. ve M.G'nin diğer illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kentte irtibatlı oldukları kişilere getirerek satışını yapacakları yönünde alınan bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda durdurulan bir araç ve depoda yapılan aramada 34 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekiplerin şüphelilerin bulunduğu otomobili takip etmesi ve uyuşturucunun yakalanma anı kamerayla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklandı - Son Dakika

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