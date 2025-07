Dost Eli Projesi Kayseri'ye Yayılacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi"ni tüm şehre yaymak için dernek statüsüne kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sümer Yenimahalle'deki Dost Market ve Dost Mağaza önünde basın toplantısı düzenleyen Çolakbayrakdar, alan el ile veren eli bu projede buluşturduklarını, üzerinde fiyat yazan ancak paranın geçmediği mağaza ve marketlerde, ihtiyaç sahiplerinin rencide olmadan alışveriş yapabilmelerini sağladıklarını söyledi.

Projeyi 2 yıl önce hayata geçirdiklerini anımsatan Çolakbayrakdar, daha çok insanın bu projeden haberdar olmasını istediklerini ve bu iyilik hareketinin yayılmasını dilediklerini ifade etti.

Projeden çok güzel geri dönüşler ve hayır duaları aldıklarını anlatan Çolakbayrakdar, mağaza ve market hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"2023 yılında açılan Dost Market'te elektrikli eşyadan züccaciyeye kadar her çeşit ürün bulunuyor. Mağazamız ise her yaştan bireye hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Buraya gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı araçla getiriyoruz, yatağa bağımlı olanlara ise evlerine kadar hizmet ulaştırıyoruz. Glüten hassasiyeti olan çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için de özel destekler sunuyoruz. 65 yaş üstü, engelli ya da yatağa bağımlı vatandaşlarımıza 'Gönül Kazanı' hizmetimizle her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğümüzle iş birliği yaparak, evde bakım ve hijyen hizmeti de sağlıyoruz. 'Dost Kapısı' ile sadece maddi değil, psikolojik destek de veriyoruz."

Çolakbayrakdar, evlenmek üzere olan çiftlere, belirli kriterler dahilinde gelinlik ve damatlık temin edeceklerini de bildirdi.

Kocasinan ilçesinde oturmayan vatandaşların da hizmetten faydalanmasını istediklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi"ni dernek statüsüne kavuşturup bu hizmeti tüm Kayseri'ye yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Çolakbayrakdar, mağaza ve markette sistemin nasıl işlediğini davetlilere gösterdi.