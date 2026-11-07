Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı, Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye'de yapıldı

Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı, Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye'de yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Mısır'ın ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla İskenderiye'de gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın NSosyal paylaşımında 'Dostluk rotamız, güç birliğimiz.' ifadesi de yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığından Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın Mısır'ın ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla İskenderiye şehrinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Dostluk rotamız, güç birliğimiz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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