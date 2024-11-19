Down Sendromlu Genç İslam Mevlüt\'ün Uzman Çavuş Olma Hayali Gerçekleşti

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, down sendromlu İslam Mevlüt(23)'ün 1 günlüğüne Uzman Çavuş olma hayali gerçek oldu. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan Mevlüt'ün sevincine ortak olurken, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Akhisar Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu İslam Mevlüt'ün ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, hayali jandarma olmak olan çocuklarının 1 günlük Uzman Çavuş olmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerine Mevlüt, evinden alınarak İlçe Jandarma komutanlığında düzenlenen törende al bayrağımıza elini koyup yemin etti. Daha sonra uzman çavuş kıyafetini giyerek devriyeye çıkan Mevlüt, gün boyu Jandarma görevini yaparak büyük mutluluk yaşadı. Günün sonunda ise terhis oldu.

ASKER OLMAK İSTEYEN İSLAM'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

islam Mevlüt'ün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadığını söyleyen İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı'ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: BURSA,