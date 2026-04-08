Down Sendromlu Milli Judocu Mustafa Erbil, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Down sendromlu milli judocu Mustafa Erbil, Türkiye'de kazandığı şampiyonlukların ardından İsveç'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na odaklandı. Mersin'de yaşayan 22 yaşındaki sporcu, yaklaşık 5 yıldır judo yapıyor ve 2024 Türkiye Şampiyonası'nda ikinci, 2025'te şampiyon olarak başarılarını sürdürdü. 2026'da Yozgat'taki milli takım seçmelerinde birinci olarak milli takıma seçildi ve 5-9 Ağustos tarihlerindeki Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışıyor.

Babası Sinan Erbil, Mustafa'nın lisede beden eğitimi öğretmeni sayesinde judoya başladığını ve hedefinin Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu belirtti. Annesi Emine Erbil, oğlunun azmi ve çalışkanlığından etkilendiklerini, ailenin onun dünyasından hayata bakmaya başladığını ifade etti. Antrenörü Sevgi Fideli, Mustafa'nın özel bir birey olmasına rağmen teknik bir sporcu olduğunu ve antrenmanları asla kaçırmadığını vurguladı. Spor kulübü başkanı Romanay Ercan ise Mustafa'nın milli duyguları güçlü bir sporcu olduğunu ve İsveç'ten güzel bir dereceyle dönmesini beklediklerini söyledi.