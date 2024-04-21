Down sendromlu ve Williams sendromlu kardeşlerin helikopterleri kurtarıldı

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, Down sendromlu Eren ile Williams sendromlu Eymen kardeşlerin ağaçta asılı kalan helikopterleri için seferber oldu. Belediye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek Eren-Eymen kardeşlerin ağaç dalına takılan uzaktan kumandalı helikopterlerini alarak kendilerine teslim etti.

Engelsiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Torbalı Belediyesi, bugün down sendromlu Eren ile Williams sendromlu Eymen kardeşler için seferber oldu. Babaları Ersen ile birlikte Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi'nin önünde uzaktan kumandalı helikopter uçuran kardeşlerin helikopterleri ağacın dalına takıldı. Büyük üzüntü yaşayan çocukların imdadına Torbalı Belediyesi ekipleri yetişti. Normalde canlı varlıklar için bu tür eylemleri gerçekleştiren ekipler, bu kez Eren ve Eymen kardeşlerin helikopteri için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine gelerek ağacın dalından indirdikleri helikopteri Eymen-Eren kardeşlere teslim eden belediye ekiplerine Baba Ersen Dinler teşekkür etti.

BABA ERSEN DİNLER'DEN TEŞEKKÜR

Baba Ersen Dinler yaptığı açıklamada, "İtfaiyeyi aradık ancak onlar sadece canlılar için sepetli araç gönderebildiklerini söyledi. Bir arkadaşımız aracılığıyla belediyeden rica ettik. Sağ olsun hemen geldiler. İlgileri ve destekleri, dahası bizi görmezden gelmedikleri için teşekkür ederiz. Çocuklarım çok üzülmüştü. Yeniden helikopterlerine kavuştukları için çok mutlu oldular" ifadelerini kullandı.