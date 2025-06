Down Sendromlular Basketbol Takımı'nın Başarısı Kutlandı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ile Avrupa ikincisi Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, basketbol maçı yaptı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, maçta, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de yer aldı.

Maçın ardından Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbiş, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın, Avrupa'da elde ettiği gurur verici başarıyla herkesi sevince boğduğunu belirtti.

Bu büyük başarının sadece sportif zafer değil, azmin, inancın ve takım ruhunun da en güzel örneği olduğunu vurgulayan İbiş, şunları kaydetti:

"Bizler de AK Parti Gençlik Kolları olarak bu kıymetli başarıyı kutlamak ve özel sporcularımızın sevincine ortak olmak adına onların yanındaydık. Birlikte geçirdiğimiz her an, bizler için unutulmaz bir mutluluk ve ilham kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."