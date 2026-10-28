DPÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kurası noter huzurunda çekildi, 1077 öğrenci belirlendi - Son Dakika
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DPÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kurası noter huzurunda çekildi, 1077 öğrenci belirlendi

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DPÜ\'de İŞKUR Gençlik Programı kurası noter huzurunda çekildi, 1077 öğrenci belirlendi
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DPÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 1077 öğrenci noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi. Rektör Kızıltoprak, kontenjana yaklaşık 4 kat başvuru olduğunu, öğrencilerin ayda 13 gün çalışıp asgari ücretin üçte ikisini alacağını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 1077 öğrenciyi belirlemek için noter huzurunda kura çekti.

DPÜ ile İŞKUR işbirliğinde yürütülen Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek öğrencilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen kura törenine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve öğrenciler katıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde öğrenciler, isimlerinin açıklanmasını heyecanla bekledi.

Kura töreninde açıklamalarda bulunan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrencilerin iş deneyimi kazanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirten Kızıltoprak, üniversite öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanında uygulamalı deneyim kazanmalarının da önemli olduğunu ifade etti.

Programa ayrılan kontenjanın yaklaşık 4 katı başvuru??????? yapıldığını aktaran Kızıltoprak, kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Programın öğrencilere iş deneyiminin yanı sıra maddi katkı sağlayacağını dile getiren Kızıltoprak, "Program sayesinde gençlerimiz hem bir iş tecrübesi kazanıyor hem de çok ciddi bir katkı alıyor. Yaklaşık bir asgari ücretin üçte ikisi ücret alacak ve ayda 13 gün çalışacak." diye konuştu.

Kızıltoprak, öğrencilerin üniversitenin farklı birimlerinde belirlenen kontenjanlar doğrultusunda görev alacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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