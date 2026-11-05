DPÜ'nün Tunus temalı sanat sempozyumu Yakupoğlu'nun 106. doğum yılına adandı - Son Dakika
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DPÜ'nün Tunus temalı sanat sempozyumu Yakupoğlu'nun 106. doğum yılına adandı

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DPÜ, ressam Ahmet Yakupoğlu'nun 106. doğum yılına adanan Tunus temalı 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu'nu düzenledi. Rektör Kızıltoprak, sempozyumla Yakupoğlu'nun sanatını yaşatmayı ve Türkiye-Tunus ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ressam Ahmet Yakupoğlu'nun 106. doğum yılı anısına "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" temalı 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu düzenledi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasında, Yakupoğlu'nun sanatını ve hatırasını yaşatmayı, Türkiye ile Tunus arasındaki akademik ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yakupoğlu'nun çok yönlü bir sanatçı olduğunu belirten Kızıltoprak, "Ahmet Yakupoğlu, büyük bir sanatkardı. Sanat, tasarım ve bilim dünyamızın ve köklü medeniyet havzamızın çok değerli bir sanatçısıydı. Biz onun anısını ve sanatını yaşatmak, aynı zamanda gelenek ile çağdaş anlayışları, teorik ve uygulamalı disiplinleri aynı potada eriten çalışmaları devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Kızıltoprak, Türkiye ile Tunus'un ortak tarihi ve kültürel bağları olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin 300 yılı aşkın süre aynı devlet çatısı altında ortak kaderi paylaştığını ifade etti.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin Tunus'un özgürlük arayışına da ilham verdiğini vurgulayan Kızıltoprak, "Tunus Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanma savaşları verirken, Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar süren uzun yıllarda hep Türk istiklali Tunuslu mücahitlere örnek olmuştur. Tunus Cumhuriyeti'nin kurucusu Habib Burgiba bunu defalarca söylemiştir." diye konuştu.

Kızıltoprak, Tunus'un Afrika kıtasıyla ilişkiler açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin Afrika'ya açılmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye ile Tunus arasındaki dostluğun bölgesel barışa da katkı sağlayacağını belirten Kızıltoprak, şöyle devam etti:

"Bu heyecan sönmesin istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin ve Tunus'un kardeşliği Akdeniz'e barış, Gazze'ye refah ve hürriyet getirecektir. Dünya barışının da Filistin'den, Gazze'den geçtiğine inanıyoruz. Filistin davasına İslam ve Arap ülkeleri içinde en fazla destek verenlerden birisi de Tunus'tur, Tunus halkıdır."

DPÜ'nün Tunus'taki Kartaca ve El Manar üniversiteleriyle yakın ilişkiler kurduğunu aktaran Kızıltoprak, sempozyumun iki ülke arasındaki akademik ve sanatsal işbirliklerini geliştireceğini dile getirdi.

"60'tan fazla üniversite rektörü Tunus'u ziyaret etti"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da Tunus'ta görev yaptığı son 2,5 yılda çok sayıda akademik temas gerçekleştirdiklerini, 60'tan fazla üniversite rektörünün Tunus'u ziyaret ettiğini bildirdi.

DPÜ'nün bu temasları somut bir etkinliğe dönüştürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demircan, "Tunus'ta son 2,5 yılda çok insan ağırladık. Ağırladığımız bu insanlar içerisinde 60'tan fazla büyük rektörümüz geldi. Ama ete kemiğe bürünen bir etkinliği yapma fırsatını bize DPÜ verdi. Onun için ben huzurlarınızda değerli hocama çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier ise Tunus'un Türkiye'den Afrika'ya "Afrika Kapısı" olmaya devam etmesi, işbirliği ve ortak yaratıcılık yolunda açık bir alan olması için ülkesinin akademik, sanatsal ve kültürel ortaklıkları destekleme ve geliştirme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tunus ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel sürecini anlatan serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatTürkiyeEğitimGüncelRektörRessamTunusSon Dakika

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