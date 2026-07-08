Dr. Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu Ciddi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu Ciddi

08.07.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Dr. Ebu Safiyye'nin sağlık sorunları ve gözaltı koşullarına dair açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin hapiste esir tutulan ve son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği belirtilen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin tıbbi muayeneden geçtiğini iddia etti.

İsrail, "İnsan Hakları İçin Doktorlar" (PHRI) tarafından yapılan başvuru üzerine Yüksek Mahkeme'nin doktor Ebu Safiyye'nin durumu hakkında bilgi talebine yanıt verdi.

Gerekli tıbbi yardım sağlanmadığı için hayati tehlike altında olduğu belirtilen Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin açıklamada İsrail, Gazze'den alıkonulan ve Ramle kentindeki Nitzan Hapishanesi'ne bağlı yüksek güvenlikli gözaltı merkezine nakledilen doktorun, alıkonulduğu günden bugüne çok sayıda tıbbi muayeneden geçtiğini öne sürdü.

İsrail, bu iddiasına karşın söz konusu muayenelerin neden gerekli olduğu, sonuçları veya Filistinli doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu yönündeki haberlerle nasıl bir ilişkisi olduğuna dair detay vermezken Ebu Safiyye'nin işkence gördüğüne ilişkin ifadelere de değinmedi.

İsrail devletinin Yüksek Mahkeme'nin talebine verdiği yanıta ilişkin açıklama yapan PHRI, bu noktalara dikkati çekerek verilen yanıtın ortaya ciddi soruların çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

Ayrıca açıklamada, PHRI'nın İsrail'in Gazze'den alıkonulan ve suçlama olmaksızın esir tutulan 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebinin duruşma yapılmaksızın reddini istediği aktarıldı.

"Ebu Safiyye şiddetli darptan kaynaklı sağlık sorunları yaşıyor"

Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Avde, müvekkilini gözaltı merkezinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Filistinli doktorun tekrarlayan fiziki saldırılara maruz kaldığını bildirmişti.

Avde, Ebu Safiyye'nin ciddi yaralanmalarının bulunduğunu, sağlık durumunun hızla kötüleştiğini ve hayatının doğrudan tehlike altında olduğunu belirtmişti.

PHRI, gözaltı merkezlerini resmi olarak denetleme yetkisi bulunan bir Yüksek Mahkeme yargıcından Ebu Safiyye'yi acilen ziyaret etmesini talep etmişti.

Dernek ayrıca, hayati tehlikesi bulunan Filistinli doktorun bir kardiyolog ve avukat heyeti tarafından ziyaret edilebilmesi için mahkemeye ek başvurularda bulunulacağını kaydetmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın gözaltında tutulan Gazzeli 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebiyle yapılan başvuru dolayısıyla İsrail hükümetine yanıt vermesi için salı gününe kadar süre tanımıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu Ciddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Aydın’daki yangın 7 saattir söndürülemedi, “uçan kale“ sahaya indi Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Trump’ın Ankara’ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine bir Türk daha geldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 18:10:46. #7.12#
SON DAKİKA: Dr. Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu Ciddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.