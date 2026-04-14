Drift Attığı İçin 140 Bin Lira Ceza

BURSA'da bir akaryakıt istasyonuna girerek otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, bir kişinin drift attığı ihbarı sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın plakası ve sürücünün kimlik bilgilerine ulaştı. Bu kapsamda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift yapmak' suçundan 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eyleme karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Diğer yandan sürücünün drift attığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.